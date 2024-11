Ilfattoquotidiano.it - Regione Sicilia, contributi all’associazione di sua madre: il deputato Auteri si autosospende da Fdi. “Ma non lascio il gruppo all’Ars”

Si sospende da Fratelli d’Italia. La bufera che ha coinvolto il vice capodi Fdi all’Assemblea regionalena, Carlo, ha spinto il meloniano verso l’autosospensione dal partito ma non dalparlamentare: “A seguito della vicenda che mi ha coinvolto, ho deciso dirmi dal partito di Fratelli d’Italia per tutelare il buon nome della mia comunità e della politica che rappresento. Voglio che sia fatta piena chiarezza su ogni aspetto delle accuse che mi sono state rivolte, e lo farò carte alla mano, con la massima trasparenza e serenità”, ha fatto sapere.È l’ultimo capitolo della vicenda che riguardapari a 750 mila euro in tutto – secondo quanto ricostruito da Piazzapulita nella puntata andata in onda su La7 giovedì 7 novembre – per due associazioni culturali e una Srl riconducibili al meloniano.