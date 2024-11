Picerno-Benevento oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ecco le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Donato Curcio valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa sta vivendo un momento di grande difficoltà, dato che arriva da soli due punti nelle ultime cinque sfide, e ha necessariamente bisogno di invertire la rotta per evitare di sprofondare in classifica., come seguire il matchLa squadra sannita, dal suo canto, continua a viaggiare a gonfie vele al primo posto della graduatoria e non ha alcuna intenzione di fermarsi: in questo match andrà a caccia della sua quinta vittoria nelle ultime sei sfide. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 novembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252.