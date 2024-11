Anteprima24.it - Picerno-Benevento, le parole di Auteri: “Preso gol nel nostro momento migliore, fatta una buona gara”

Tempo di lettura: 2 minutiC’è amarezza nelledinella sala stampa del “Donato Curcio” dopo l’1-0 incassato dalal suo terzo ko esterno in questa stagione, anche se la prestazione dei giallorossi non è affatto dispiaciuta al tecnico della Strega. Queste le sue dichiarazioni: GOL – “un gol evitabile, abbiamo accorciato male. Tutto questo nelperché poco prima avevamo creato una situazione importante con Lamesta. Anche dopo l’1-0 abbiamo avuto una grande occasione. Forse qualcuno ha fatto una prova al di sotto delle possibilità che ha. Tirando le somme, però, è stata una partita combattuta, in cui le due squadre hanno cercato in tutti i modi di superarsi. All’inizio meglio loro, poi noi abbiamoil controllo dellae nelè arrivato il gol”.