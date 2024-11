Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali, corsa contro il tempo per le strade e impianto. Quali opere saranno pronte e quali no

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano –ilper tagliare il nastro inaugurale delle infrastrutture olimpiche prima dell’accensione del tripode dei Giochidi Milano-Cortina 2026. Ci sono varianti e tangenzialine da costruire,da potenziare e linee ferroviarie da migliorare per garantire collegamenti veloci e sicuri tra Milano, la Valtellina e Cortina, passando per Lecco e la Bergamasca, oltre che con gli aeroporti. E ancora: gallerie, svincoli, parcheggi, passerelle, una pista ciclabile panoramica sul lago di Como. Lo Ski stadium di Bormio. Non tutto sarà ultimato in, alcuni interventi taglieranno il traguardo a gare ormai concluse, ma costituiranno comunque un’eredità preziosa dell’appuntamento a cinque cerchi. Non sarà ad esempio pronto prima di novembre 2028 il primo lotto da 48 milioni di euro della variante di Trescore Balneario e di novembre 2029 il secondo e ultimo lotto da 143 milioni.