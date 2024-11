Sport.quotidiano.net - La Fortitudo sfida Torino e prova a lasciarsi alle spalle il momento no

Bologna 9 novembre 2024 - Dimenticare Rieti e ripartire. Senza Marco Cusin operato nei giorni scorsi e senza Pietro Aradori, costretto a dare fortait dopo l’infortunio di mercoledì a Rieti, ma con tanta rabbia e tanta voglia dispilno, latorna in campo, domani pomeriggio18 per affrontare al PalaDozza, in unache vede il ritorno da ex di Matteo Boniciolli. “Torniamo davanti al nostro pubblico per la terza gara settimanale - sottolinea coach Devis Cagnardi - Troveremo unache si presenta come una squadra dalla grande energia, con giocatori che possono accendersi e fare male all'interno della singola partita, per cui la nostra attenzione dovrà essere massima e continua. Matteo Boniciolli è un coach capace di preparare e motivare le sue squadre come pochi altri e questo è un aspetto che non sottovaluteremo; dovremo fare a meno di Aradori e Cusin, ma avremo Menalo con un paio dinamenti in più, al quale chiederemo di darci una mano, nonostante il poco vissuto assieme alla squadra.