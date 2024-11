Iodonna.it - I neosposi ed ex concorrenti della scorsa edizione si esibiranno con Pasquale La Rocca e Giada Lini

Nuovi scontri trae giuria, nuovi balli, grandi ritorni e forse nuove eliminazioni. Stasera alle 20.35 in diretta su Rai1 torna Ballando con le stelle 2024 con la settima puntata. 10 le coppie in gara, sempre più agguerrite nel voler dimostrare il proprio talento o nel voler conquistare i giudici. In entrambi i casi, due sfide molto impegnative, che non sempre portano ai risultati sperati. Tra la sorprese del nuovo appuntamento, il ritorno di Simona Ventura e Giovanni Terzi nei panni di ballerini per una notte. “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci fa uno scherzetto al pubblico: «Giuria rinnovata» X Leggi anche › “Ballando con le stelle 2024”: Bianca Guaccero sempre più forte, Edwige Fenech ballerina per una notte Ballando con le stelle 2024, puntata stasera 9 novembre: coppie in garaIsono: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Anna Lou Castoldi in coppia con Nikita Perotti, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi con Luca Favilla, Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen, Furkan Palali con Erica Martinelli, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Federica Pellegrini in coppia con Angelo Madonia.