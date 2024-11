Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso di prendermi un anno di pausa perché non reggevo più la tv, solo che nessuno mi ha più richiamato. Oggi tornerei, magari con Bonolis”: parla Demo Morselli

, indimenticabile direttore d’orchestra accanto a Maurizio Costanzo, non èun volto tv ma anche un musicista che ha collaborato con i più grandi della musica italiana, da Jovanotti a Gino Paoli. E a pochi giorni dal suo 63esimo complesi è raccontato in un’intervista a Repubblica: “Con Lorenzo Jovanotti c’è stata un’amicizia fraterna. Fui chiamato da Claudio Cecchetto per le registrazioni dell’album Lorenzo 1999 e Jovanotti rimase affascinato dalla tromba. Mi chiese di dargli delle lezioni, andavo a casa sua a Milano. E la suonò poi durante il tour con Pino Daniele e Eros Ramazzotti, al quale partecipai: facevamo sold out ovunque. Arrivammo anche a Berlino, Amsterdam e Parigi. C’era un’intesa da amici, oltre che professionale. Poi quando Maurizio Costanzo mi ha chiamato a Roma le cose per me sono cambiate”.