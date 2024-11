Puntomagazine.it - Here, il cast di Forrest Gump ritorna nel nuovo film di Robert Zemeckis

Dopo trent’anni, alcuni membri dele della produzione disi riuniscono nell’ultima opera di. In un viaggio attraverso il tempoPer il suo, il regista della trilogia di Ritorno al futuro e diAway ha richiamato al suo fianco parte della squadra con cui, nel 1994, diresse, premiato agli Oscar con ben 6 statuette.Tom Hanks e Robin Wright, infatti, sono gli attori protagonisti di questa storia, nel cuisono stati poi aggiunti Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery (nota soprattutto per il ruolo di Lady Mary Crawley nella serie tv Downton Abbey). La sceneggiatura, invece, è difirmata da Eric Roth, mentre fanno il loro ritorno Don Burgess, alla direzione della fotografia, e il compositore Alan Silvestri.Tratta dall’omonima graphic novel dell’illustratore americano Richard Mcguire, pubblicata nel 2014, la pellicola è stata distribuita negli Stati Uniti lo scorso 1° novembre e arriverà nelle nostre sale il 9 gennaio 2025.