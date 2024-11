Panorama.it - Con Kalavría torna Ulisse, mito dell’eterno viaggiatore

Presentato al BIF&ST di Bari, al Magna Graecia Film Festival in Calabria,della regista Cristina Mantis si è appena giudicato il Vesuvio Award come miglior film al Napoli Film Festival. Ildiripresentato in chiave moderna, sullo sfondo della Calabria terra di viaggi migratori.Cristina Mantis, ha portato sul grande schermo ildelsenza tempo.«Ho messo in scena la figura di undevastato dal proprio vissuto, che diviene l’emblema contemporaneo dei superstiti delle guerre, dei naufragi, di ogni genere di nefandezza prodotta dall’uomo: le immagini inquadrano la singolare e onirica vicenda di, interpretato da uno straordinario Ivan Franek (volto notissimo di piccolo e grande schermo) prima di arrivare ad Itaca. C’è il viaggio fisico, da sempre carico di fascino culturale ed emerge, ovviamente, la dimensione interiore, intesa come viaggio di riappropriazione del proprio Io.