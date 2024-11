Oasport.it - ATP Metz, esulta Benjamin Bonzi: battuto Norrie, primo titolo in carriera

A ventotto anniper la prima volta nel circuito maggiore. Il tennista transalpino trova la prima affermazione inavanti al pubblico amico di, sconfiggendo in due set combattuti Cameron: un 7-6 6-4 in quasi due ore che ridà slancio al nativo di Nimes, che ha cominciato la propria scalata partendo dalle qualificazioni e guadagnando quarantasette posizioni in classifica, rientrando prepotentemente in top 100: da lunedì sarà il numero 77 al mondo.Ilset ha un non so che di drammatico.è ila ritrovarsi in difficoltà annullando due palle nel quarto gioco, ma per i giochi dei grandi numeri approfitta delmomento di traballamento del suo avversario mettendo la testa avanti.però è spinto dal pubblico di casa e fa onde: non nel controbreak immediato, ma in un assurdo nono gioco in cui salva dieci palle break a furia di righe pizzicate, almeno tre che lasciano di sasso