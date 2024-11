Ilfattoquotidiano.it - Alex Del Piero compie 50 anni. L’ex tutor della foresteria del Padova: “In camera aveva il poster di Platini, per lui era un sogno”

L’uomo che oggi50è invece un ragazzino nell’estate del 1988, quando si presenta timidamente al Calcio, convocato nella formazione dei Giovanissimi Regionali. L’allenatore è Gianfranco Bozzao e il responsabile del settore giovanile Romolo Camuffo. Ad averlo segnalato alla società l’osservatore Vittorio Scantamburlo, dopo averlo visto una prima volta nel novembre dell’anno prima, rimanendo estasiato dalla classe del piccoletto. In quelc’erano giocatorini che avrebbero fatto una buona carriera come Ivone De Franceschi, Gianluca Zattarin e il povero Alessandro Cartini, scomparso tragicamente nel 2003. Altri come il portiere Andrea Cagnin, che non sarebbe mai passato professionista, ma a cui il ricordo del giovane campione rimane nel cuore.Il compagno di Delcon più talento in quelè Ivone De Franceschi.