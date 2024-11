Ilfattoquotidiano.it - Svolta sull’omicidio di Angelo Vassallo: un punto fermo ma ancora incompleto

Lanelle indaginidi, con l’arresto di quattro persone – due carabinieri e due affiliati alla camorra – rappresenta unmadella lunga vicenda cominciata la sera del 5 settembre 2010 con i nove colpi di pistola che posero fine alla vita prestigiosa del sindaco pescatore.L’omicidio dinon poteva essere, non è stato, solo un evento locale, perché l’uccisione di un sindaco, peraltro già molto conosciuto e apprezzato, muove da ragioni profonde e viene deciso con coperture in alto, soprattutto se in complicità tra uomini dello stato e capi clan.In tutti questi lunghi 14 anni, sono avvenute tante cose a Pollica e in Cilento che hanno indicato la presenza immanente di un potere oscuro che non voleva si giungesse alla verità.