.com - Svelato il ‘look’ dei Giochi invernali 2026 di Milano Cortina

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Dinamismo e identità. Insieme ai grandi valori dello sport italiano. È stato presentato oggi, presso la Fondazione, il “Look of the Games”. L’abito della prossima edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi, la massima espressione dell’identità visiva dei. Alla presenza delle istituzioni, dal sindaco diBeppe Sala al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Una piccola anteprima per assaporare l’immagine (coordinata) che abbraccerà i territori e le venue, che avvolgerà e guiderà gli spettatori, gli atleti, i volontari e tutti coloro che vivranno il più grande evento sportivo al mondo a inizio. “Il Look of the Games mostra un linguaggio visivo straordinario, che accentua il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei, esprimendo un nuovo concetto di bellezza italiana”, ha spiegato Andrea Varnier, Ceo di Fondazione