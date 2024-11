Ilrestodelcarlino.it - "Stiamo cercando soluzioni per risolvere le criticità"

Nello sciopero di oggi non sono previste fasce di garanzie, anche se la normativa prevede che vengano assicurati agli utenti i servizi minimi: servizi di trasporto urbano ed extraurbano mediante l’impiego del 30% del personale viaggiante. Gli utenti possono ottenere informazioni in tempo reale sull’effettivo stato del servizio direttamente sul proprio smartphone o tablet, scaricando l’applicazione gratuita ’Seta’ . Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione ’Quanto manca?’ del sito internet di Seta dove si può trovare anche l’elenco delle corse garantite. È in programma una manifestazione nazionale a Roma alle 11. "Nonostante tutti i tentativi per ricercare un accordo – fanno sapere i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna – si è dovuto prendere atto delle indisponibilità delle organizzazioni datoriali a rinnovare un contratto nazionale, ormai scaduto lo scorso 31 dicembre 2023, con un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita".