Sollevamento pesi le entry list aggiornate dei Mondiali | assente Pizzolato iscritti sei azzurri

Manca ormai meno di un mese al via dei Campionati2024 di, in programma a Manama (in Bahrein) dal 6 al 15 dicembre e valevole primo grande evento internazionale senior del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. In palio complessivamente venti titoli iridati, dieci per genere.L’IWF ha pubblicato l’elenco aggiornato degli atletialla manifestazione, in cui è stata effettuata una scrematura importante rispetto all’preliminare di settembre. Ad oggi sono 6 gli italiani che potrebbero partecipare al Mondiale di fine anno, dopo alcuni forfait tra cui quello di Nino, reduce da un’operazione alla schiena per provare a risolvere definitivamente i problemi fisici dell’ultimo biennio.Fari puntati sul campione iridato in carica dei -81 kg Oscar Reyes Martinez, che andrà a caccia di un difficile bis dopo il sorprendente trionfo dell’ultima edizione a Riad.