Questa Lazio sa solo vincere! 2-1 al Porto

Non c’è niente da fare, da dire, inutile anche difendersi dai gufi:sa, almeno in Europa League! Bisogna riconoscere che il– la forte squadra che viene dalla seconda cittàghese, che gli italiani chiamano Odai tempi di Carlo Alberto – ci ha provato in tutti i modi, e c’era quasi riuscita a acchiappare il pareggio. Non ha fatto però i conti con Pedro che ha il vizio di firmare i gol decisivi quando sta per sentire il triplo fischio dell’arbitro.Un vizio contagioso, se pensiamo che il primo gol, di Romagnoli su corner di Castellanos, è arrivato nel quarto minuto di recupero del primo tempo.Partita tutto sommato equilibrata, come dicono i commentatori che tengono molto a sembrare super partes. Già, l’equilibrio è una bella cosa, ma quando si gioca a calcio, quello che conta è quanti palloni finiscono in fondo alla rete.