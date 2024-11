Gaeta.it - Pesaro avvia i tavoli di lavoro per il turismo del 2025: ecco le date e i temi trattati

Facebook WhatsAppTwitter Ididegli Stati Generali deldistanno per prendere il via, con incontri programmati per il 14, 18, 27 novembre e il 2 dicembre. Questa iniziativa, lanciata dal sindaco Andrea Biancani e dal vicesindaco Daniele Vimini, si propone di essere un momento cruciale per delineare il futuro delnella città e nel territorio, sulla scia dell’anno dicome capitale italiana della cultura 2024. L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente stakeholder, professionisti del settore, enti e associazioni, in modo da capitalizzare l’Anno Culturale e dare forma a piani sostenibili e inclusivi per gli anni a venire.Il primo tavolo: monitoraggio e dialogoIl primo incontro si svolgerà giovedì 14 novembre, dalle 17.30 alle 19, presso Palazzo Gradari.