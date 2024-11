Parma Pecchia | Settimana intensa ma abbiamo recuperato dobbiamo migliorare la prestazione rispetto a lunedì

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il tecnico del, Fabio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Venezia: “Quella contro il Genoa è una sconfitta che brucia, è stata una partita non bella, nonmai tirato in porta che è una cosa eccezionale. Lavoreremo, domaniovviamentelae fare le cose che sappiamo sempre con entusiasmo. Laè stata abbastanza, maavuto il tempo per recuperare“. Poi sui lagunari prossimi avversari: “Sono in un grande momento, vengono da una grande partita in casa dell’Inter e dalla vittoria contro l’Udinese, guidati da un allenatore che vuole giocare e proporre. Oltre a questo hanno buona struttura fisica nei singoli, intensità, qualità, e attaccano con tanti uomini“.ha poi parlato di alcuni singoli: “A parte Osorio che è fuori, il resto del gruppo sarà a disposizione, anche Anas.