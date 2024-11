Feedpress.me - 'Ndrangheta a Milano, la Gdf sequestra immobili e conti: misura di prevenzione per 3 milioni su un uomo del clan Melluso

La Guardia di Finanza dista eseguendo un decreto di sequestro preventivo per oltre tredi euro , disposto dalla Sezione misure didel Tribunale nei confronti di Pasquale Puglia , imputato per riciclaggio e reati tributari , aggravati «dal fine di agevolare un’associazione di stampo mafioso», e già «condannato in primo grado dal Tribunale di Catanzaro» per associazione.