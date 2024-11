Gaeta.it - Milano ospita la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano: un viaggio nell’immaginario artistico

Il 13 novembre, la Fabbrica del Vapore di Milano diventerà la sede di "corpus animae", la prima mostra europea interamente dedicata al celebre illustratore giapponese Yoshitaka Amano. Questa esposizione, curata per celebrare i 50 anni di carriera dell'artista, rappresenta un'opportunità unica per ammirare oltre 135 opere originali che tracciano un affascinante percorso nella storia dell'animazione e del design. Un artista che ha segnato generazioni Yoshitaka Amano è un nome iconico il cui lavoro ha segnato profondamente l'universo delle graphic novel, dei videogiochi e degli anime. Le sue illustrazioni hanno fatto il giro del mondo, entrando nelle case di milioni di persone attraverso titoli celebri come "Vampire Hunter", "The Sandman" e attraverso videogiochi leggendari come "Final Fantasy".