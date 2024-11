Spazionapoli.it - Inter-Napoli, Conte ha già scelto l’undici titolare: c’è la decisione su un azzurro!

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla super sfida train programma domenica. Intanto, Antonioha giàla formazione. C’è tantissima attesa per la sfida trache andrà in scena domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Naturalmente, l’importanza del match è incalcolabile viste le posizioni in classifica delle rispettive squadre. Ad oggi, in vetta ci sono gli azzurri di Antonioche però hanno un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Quindi, in caso di sconfitta a Milano, la Serie A avrebbe un nuovo padrone per alcune settimane (causa sosta Nazionali). L’allenatore partenopeo conosce tale rischi, motivo per il quale sarebbe alle prese con alcune decisioni importanti.La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto male, ma adesso è già il momento di reagire.