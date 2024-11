Anteprima24.it - Fsc, Zinzi (Lega): “La qualità della spesa farà la differenza in Campania”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Proprio come abbiamo sempre auspicato, per laè in arrivo l’ultima tranche di risorse Fsc fondamentali per realizzare interventi e progetti strategici, che serviranno ai cittadini, alle aziende del territorio, per la tenuta del tessuto socio-economico e il rilancio dell’intera regione. Fondamentale sarà spendere questi fondi e farlo bene, per questo ringraziamo il Governo che tanto ha fatto per assegnare uno stanziamento di 6,5 miliardi totali. Puntiamo sullacon cifre enormi che dimostrano l’attenzione per il Mezzogiorno. La nostra regione ha bisogno di ripartire con una nuova stagione in cui lasarà determinante per rimediare agli errori e ai ritardi degli ultimi dieci anni”. Lo dichiara il deputato e coordinatoreinGianpiero