Gaeta.it - Dubai ospita con successo i The Best Chef Awards 2024, riconoscendo i migliori talenti gastronomici globali

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ottava edizione dei Theha fatto il suo debutto a, segnando un momento significativo per il mondo della gastronomia. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di 550da 61 nazioni, rendendo l’evento il più grande della sua storia. Questo traguardo testimonia l’affermazione dicome centro culinario di rilevanza internazionale, capace di attrarre un pubblico globale e di celebrare l’arte della cucina.La cerimonia di premiazione e l’impatto perLa manifestazione si è svolta presso l’Atlantis The Palm e ha visto il supporto delDepartment of Economy and Tourism. Durante la cerimonia, numerosidi prestigio sono stati premiati per il loro contributo all’innovazione e alla qualità della gastronomia.