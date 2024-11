Lanazione.it - Al Villaggio Novoli in 6 mesi affittati l’80% degli appartamenti

Firenze, 8 novembre 2024 - Dei 37disponibili nel senior housing di, a Firenze, a distanza di seidall'inaugurazione ne sono stati occupati 32. E' quanto è stato reso noto durante Urbanpromo, la rassegna nazionale sull'urbanistica in corso a Firenze. Il, si legge in una nota, è un condominio ideato per soddisfare le esigenze delle persone over 65 autosufficienti, dove gli inquilini possono condividere spazi comuni e usufruire di servizi personalizzati, siano essi culturali e socio-sanitari: si tratta di un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Consorzio Fabrica, Consorzio Co&So, cooperativa sociale Il Girasole, col contributo di Fondazione Cr Firenze. "Quello che abbiamo raggiunto - spiega Lorenzo Terzani, presidente del Consorzio Fabrica - è un risultato che ci aspettavamo di ottenere quattro anni dopo l'apertura.