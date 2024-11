Zonawrestling.net - WWE: Il Dream Team femminile di NXT trionfa nel segno di Zaira

La lottatrice australiana stende tutte le sue avversarie e non solo.Come ben visibile nella clip sottostante,ha accidentalmente colpito con una spear l’ex TNA Knockouts World Champion, Jorynne Grace.Subito dopo è però riuscita comunque a domare la NXT Champion Roxanne Perez chiudendo la contesa proprio con un pin su di essa.ZARIA ACCIDENTALLY SPEARED JORDYNNE!!! #WWENXT pic.twitter.com/yOG6LZqvPI— ?????? (@WrestlingCovers) November 7, 2024 Roxanne ora ha una pretendente in più per la cintura, ma occhio a Jordynne, la quale magari pretenderà scuse e/o chiarimenti.