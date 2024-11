Romadailynews.it - Roma, 36enne arrestato per spaccio di cocaina: valore della droga oltre 30.000 euro

a Fonte Nuova untrovato in possesso diper undi mercato di 30.000. L’uomo è stato posto ai domiciliari.I CarabinieriCompagnia di Monterotondo hannounitaliano, sospettato didi sostanze stupefacenti, durante un’operazione mirata contro il traffico di.L’uomo, fermato a Fonte Nuova mentre si aggirava con fare sospetto a bordosua auto, è stato trovato in possesso di 110 dosi di. I successivi controlli, estesi anche al suo luogo di lavoro, hanno portato al sequestro di ulteriori 620 dosi, per un totale di450 grammi di stupefacente.Secondo le stime, laavrebbe potuto fruttare circa 30.000sul mercato illegale. L’ha riferito agli investigatori di essersi trovato in difficoltà economiche a causa di investimenti falliti, dichiarando che tali debiti lo avrebbero spinto allo