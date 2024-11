Liberoquotidiano.it - Repubblica, crisi di panico per Trump: due sole parole, una drammatica prima pagina | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Uno sguardo truce, in primissimo piano. E dueche campeggiano gigantesche in: "Sono tornato". A suo modo, l'edizione diin edicola oggi, giovedì 7 novembre, rischia di diventare da collezione perché fotografa lo smarrimento e ilnon solo di una redazione, ma di tutta un'area politica, quella di centrosinistra, che da mesi non ha capito nulla, per dirla con ledi Daniele Capezzone, di Donald. Fino a pochi minutidelle elezioni americane, di qua e di là dall'Oceano, si aggrappavano a dei sondaggi che davano Kamala Harris in vantaggio. Poi il voto ha devastato tutto:ha stravinto nei delegati e nel voto popolare, come non accadeva dal 1984 con Ronald Reagan. Kamala è affondata a tal punto da far sospettare che quegli stessi sondaggi messi in circolo dai democratici e dai media compiacenti fossero in realtà una gigantesca bufala, una messinscena, un tentativo disperato di condizionare l'opinione pubblica facendo credere (o provandoci, perlomeno) ai più incerti che la partita fosse ancora contendibile.