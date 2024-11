Ilgiorno.it - Rapine e terrore corrono sul treno. Presi i colpevoli, 2 sono minorenni

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno hanno fatto scattare le manette ai danni dei due, rispettivamente residenti a Cesate, in provincia di Milano e a Mozzate, in provincia di Como, per il reato di rapina commessa ai danni di un 18enne, a bordo di unlungo la tratta Como-Monza. Nell’operazione è stato denunciato un terzo coetaneo, residente a Longone al Segrino, sempre in provincia di Como. I fattiaccaduti nel tardo pomeriggio dell’1 novembre: i militaristati attivati a seguito della richiesta di soccorso, da parte di un passeggero, che stava viaggiando a bordo delproveniente da Camnago e arrivato alla stazione di Seveso. Gli uomini dell’Arma hanno ricostruito che il giovane era stato avvicinato da tre ragazzi sconosciuti. Uno di questi gli aveva sottratto il cappello da baseball che indossava e, a fronte della reazione della vittima, l’aveva minacciata mostrando un grosso coltello che nascondeva sotto il giubbotto.