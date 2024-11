Secoloditalia.it - Putin, prima mossa con Trump: “Gli voglio parlare. Il giorno dell’attentato si comportò da vero maschio”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Lauscita pubblica di Elon Musk, uno dei principali sostenitori del neo presidente degli Stati Uniti, Donald, è stata a gamba tesa sulla crisi politica in Germania, con un duro attacco al cancelliere Scholz. “Olaf è uno stupido”, ha scritto in tedesco il ceo di Tesla e Space X sul suo account di X commentando la notizia della fine della coalizione semaforo e delle possibili elezioni anticipate. Alla domanda di una utente che gli chiedeva se si riferisse al cancelliere Scholz, Musk ha quindi confermato: “100%”, con un’emoji che ride., messaggi in codice aSul fronte russo, invece, è arrivato il primo messaggio di. “Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con lui, per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti”, ha detto il presidente russo, intervenendo al club Valdai all’indomani della vittoria del candidato repubblicano.