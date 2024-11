Lapresse.it - Putin: “Mi congratulo con Trump per la sua elezione”

Le congratulazioni del presidente russo, Vladimir, a Donald, eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti. “Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi” con Donald“per la suaa Presidente degli Stati Uniti”, ha detto il leader del Cremlino dopo il suo intervento al Club Valdai, think tank russo su temi politici, economici e sociali. Lo riportano le agenzie russe. Il presidente russo ha aggiunto chesi è dimostrato “molto coraggioso” dopo l’attentato che ha subito e di non avere “nulla in contrario” alla ripresa dei contatti con lui.