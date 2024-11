Lanazione.it - Maria Cristina Ogier, un ponte d’amore con l’Africa

Firenze, 7 novembre 2024 – È stato in occasione del suo viaggio in Italia per i lavori del Sinodo sulla sinodalità in Vaticano, che è stata organizzata dall’associazione Grazie a piene mani onlus la visita di monsignor Pierre-Célestin Tshitoko Mamba, vescovo della diocesi congolese di Luebo, a Firenze. Ad attrarlo nel capoluogo toscano la giovane Venerabile, sepolta nella basilica di San Miniato al Monte, alla quale è stato intitolato il Centre de santé, un piccolo ospedale sorto nella sua diocesi. Ad accoglierlo la presidente dell’associazione Grazie a piene mani onlus, Daniela Mariotti con alcuni volontari, i rappresentanti dell’IstitutoCistina, con il presidente Enzo Benucci, e l’abate della basilica padre Bernardo Gianni. La Venerabileè stata ricordata come “esempio di cristiana, capace di dare la sua vita a Dio e alla Chiesa per essere a servizio del mondo – ha affermato monsignor Tshitoko –.