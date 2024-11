Movieplayer.it - Joker 2, il CEO di Warner Bros ammette: "I risultati sono stati deludenti"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

David Zaslav, a capo diDiscovery, ha parlato deiottenuti ai box office da: Folie à Deux. David Zaslav, CEO diDiscovery, ha ammesso che2 è stata una delusione per quanto riguarda iai box office. Lo studio aveva delle aspettative molto alte per quanto riguarda il secondo capitolo della storia di Arthur Fleck diretto da Todd Phillips, tuttavia l'accoglienza ai box office non è stata quella sperata. La delusione ai box office di2 I guadagni ottenuti da: Folie à Deux potrebbero ora avere un impatto suiottenuti danel prossimo trimestre e lo studio potrebbe diminuire in futuro il numero di nuove uscite nelle sale. .