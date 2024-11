Inter-news.it - Inter-Arsenal 1-0, il tabellino della partita di Champions League

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la quarta giornatafase campionato di2024-2025.CORTO MUSO! – Con l’unico tiro in porta, su rigore, l’piega l’e si prende una vittoria fondamentale! Dagli undici metri segna Hakan Calhanoglu nel recupero del primo tempo, poi un’infinità di calci d’angolo per gli ospiti (a zero) ma che non portano a nulla. Lanecessaria da fare per fermare una squadra che, per tutti i cento minuti recupero compreso, non ha capito che doveva giocare diversamente dall’alzare palla. Ed è un successo che permette di salire a quota 10, a -2 dal Liverpool unica squadra a punteggio pieno a metàfase campionato di. Questo ildi