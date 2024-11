Domani sciopero di 24 ore bus e metro

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

16.03nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia. Prevista una manifestazione a Roma davanti al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. L'astensione dal lavoro inizierà alle 5.30. Si preannuncia venerdì nero. Lo,che riguarda bus,tram eè stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "per il rinnovo del contratto nazionale, per la carenza di risorse", ma anche per la riforma del settore e per la sicurezza sul lavoro.