Crisi idrica ad Agrigento-Enna-Caltanissetta | la protesta continua davanti la Presidenza della Regione

‘‘Vogliamo essere trattate come persone, non come le bestie“Associazioni e cittadini delle province disi sono ritrovatia Palazzo d’Orleans perre contro la. Alla manifestazione è stato urlato al megafono “vergogna” e negli striscioni si legge “acqua equa per tutti”.‘‘Vogliamo essere trattate come persone, non come le bestie. Vogliamo che l’acqua esca dai rubinetti come accade ovunque, non possiamo più accettare che arrivi in piena notte e solo in alcuni giorni. Siamo stanchi, ecco perché oggi siamo venute qui da tutta la Sicilia”. A parlare e’ Rossana Alessandro, una delle decine di donne arrivate da tutta l’isolaallasiciliana per chiedere ”un trattamento umano”. Da mesi in province comel’acqua viene erogata solo in alcuni giorni e per di più la notte.