Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica Italia sul podio | ci sono i bronzi di Lambertini e Massa

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Pisa, 7 novembre 2024 – Comincia con due medaglie di bronzo per l’la tappa didela Pisa, primo appuntamento internazionale del nuovo quadriennio per lain carrozzina. Emanuelee Michelehanno conquistato il terzo gradino delnel fioretto, rispettivamente nella categoria A e nella B, mentre hanno chiuso sulla “soglia” della zona medaglie Matteo Betti (sempre tra i fiorettisti categoria A) e Julia Markowska (nella spada femminile B).Il percorso di Emanuelenella prova di fioretto A, saltata la fase a gironi per diritto di Ranking, è iniziato con il successo negli ottavi sull’argentino Freitas per 15-6 ed è continuato con un 15-11 al polacco Pender. In semifinale lo stop contro il turco Akkaya, con il risultato di 15-12, che ha sancito il terzo posto finale per l’emiliano delle Fiamme Oro.