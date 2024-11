Ilprimatonazionale.it - Contro il degrado: a Bologna una manifestazione sotto la bandiera del tricolore

Leggi l'articolo completo su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 nov – Tra gli argomenti che (purtroppo) sono sempre all’ordine del giorno nelle cronache locali, quindi nazionali, troviamo quotidianamente qualcosa che riguarda la – mancata – sicurezza. Se n’è accorto qualcuno anche a: per la giornata di sabato 9 novembre infatti è stata organizzata un’importante. Italiani che – proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna – scendono in piazzail. La zona della stazione: una situazione criticaLa goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’omicidio, il secondo nel giro di pochi mesi, avvenuto in piazza XX settembre una quarantina di giorni fa. In entrambi i casi storie di spaccio, consumo di droga, risse, rapine ed aggressioni. Spiegano i promotori in una nota fatta girare sui social: “Circa un mese fa, dopo i gravi fatti di sangue accaduti in zona stazione a, tra cui un omicidio a coltellate, avevamo annunciato una grandedi piazza per riprendercie strapparla ale alla criminalità.