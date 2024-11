Gaeta.it - Avviati i lavori di ristrutturazione dei parchi lungo il Tevere: obiettivo primavera 2025

La città di Roma sta assistendo a un'importante fase diche coinvolge iaffacciati sul. Tra fine ottobre e la prima settimana di novembre, sono iniziati isui cinqueche saranno aperti al pubblico entro ladel. I progetti riguardano le aree di Ostia Antica,delle Navi, Ponte Milvio, Foro Italico e Prati dell'Acqua Acetosa. Queste zone, pertempo trascurate e oggetto di degrado, ritorneranno alla comunità come beni comuni, destinati a diventare spazi fruibili per i cittadini.Dettagli suia Ponte MilvioCon il via libera aidi, Ponte Milvio ha visto già la rimozione di tre baracche abusive abbandonate. Queste strutture avevano nuovamente occupato l'area durante la fase dei restauri nell'area archeologica circostante.