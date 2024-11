Iltempo.it - Avanti popolo! Operai e Middle class incoronano Trump: la valanga rossa decisiva

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

due la vendetta. E Il Tempo è l'unico giornale italiano che non ha mai avuto dubbi che vincesse, da sei mesi a questa parte. Il suo sarà un mandato di pace. L'ex e futuro Presidente si era legata al dito la sconfitta del 2020 e nonostante tutti glielo sconsigliassero ha voluto correre di nuovo per la presidenza degli Stati Uniti quest'anno. Un solo movente: la voglia di rivincita. Ed è tipico del suo carattere: nella precedente vita da imprenditore era fallito quattro volte e quattro volte si è rialzato. Lo ha rifatto in politica. Non avrebbe mai accettato che la sua carriera si chiudesse con una sconfitta e di lui vuole si ricordino solo le vittorie. Quella di ieri che lo ha eletto 47mo Presidente degli Stati Uniti è stata proprio g: una slavina, per dirla con i suoi termini. Nessuno si aspettava un risultato così netto.