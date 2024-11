Davidemaggio.it - Amici 24, anticipazioni settima puntata: nuova eliminazione

E’ stata registrata oggi pomeriggio ladi24, in onda domenica 10 novembre alle 14 su Canale 5. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio l’ex allieva Giordana Angi, che ha presentato il nuovo singolo. Ospite musicale anche Cristiano Malgioglio, che ha ricoperto anche il ruolo di giudice nella gara di canto. Con lui Ermal Meta. Per il ballo, invece, è stata chiamata a giudicare l’ex professoressa, tra i concorrenti de La Talpa, Veronica Peparini.24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – la sfida di ballo prevista inha decretato l’di Sienna, costretta a lasciare il suo banco alla sfidante Francesca.