Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza di gestanti e madri: "Sinergia con gli enti del terzo settore"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Rimanere a fianco delle donnee dellecon bambini. E’ l’obiettivo dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio che hanno pensato a un bando per la progettazione e la gestione di intervdidi donnecon bambini e nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità sociale. I servizi sociali sono impegnati al fianco di tutte quelle persone che hanno bisogno di un aiuto continuo: donne sole, nuclei familiari in difficoltà economica e abitativa, in situazione di disagio psicologico o familiare e a rischio di emarginazione sociale, di violenza o abuso. Per questo è stata creata una rete di sostegno con la finalità di fornire un’temporanea a nuclei familiari fragili e per i quali la disponibilità di una sistemazione abitativa è parte integrante di un progetto assistenziale individualizzato (Pai) predisposto dal servizio sociale, nell’ambito di percorsi diretti all’acquisizione o mantenimento di autonomia, all’integrazione o al superamento di difficoltà temporanee.