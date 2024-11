Ilgiorno.it - "Vedevo il male ovunque. Questo dono mi ha aiutata"

Rosana Di Cillo (nella foto), ventunenne, era amica di Sofia Castelli. Uccisa con 8 coltellate dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che si nascose nell’armadio di casa della ragazza, a Cologno Monzese, e la colpì nel sonno il 29 luglio del 2023. "Ho vissuto la violenza indirettamente. Io come tutti coloro che volevano bene a Sofia. Dopo quello che è successo, la mia visione del mondo si è completamente capovolta:il". Rosana era amica d’infanzia di Sofia ("le nostre mamme lavorano insieme", dice) e ha anche studiato con lei alla scuola superiore, al liceo delle Scienze umane dell’Istituto Fabio Besta di Milano, in zona Cimiano. Cos’ha rappresentato per lei la giornata di “Cambio look“? "È stata una bella esperienza, che non avevo mai provato prima. Sono stata accolta dai professionisti del salone che mi hanno fatto delle domande per capire da dove partire, come “trasformarmi“.