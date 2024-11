Ilfattoquotidiano.it - Trump vince: oggi la destra estrema prospera in Occidente, mentre la sinistra è autolesionista

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La vittoria del golpistanegli Usa conferma che lavive un momento di successo nella maggioranza dei paesi del blocco occidentale,lamoderata è in affanno e quellaè pressoché irrilevante. Ogni elettore ha le sue ragioni per votare come vota e certamente una analisi svolta in un post non può essere esaustiva; ciononostante voglio soffermarmi su un punto che mi sembra comune a vari paesi e che certamente è molto presente in Italia. Sia la) che laospitano al loro interno posizioni variegate; maqueste non sembrano compromettere l’unità politica degli elettori, aframmentano l’elettorato in fazioni avverse e spingono verso l’astensionismo. Adi Giorgia Meloni, ma pur sempre nell’alveo del suo partito, ci sono ad esempio quei neofascisti antisemiti rivelati dall’inchiesta di Fanpage sulla Gioventù Nazionale, sezione giovanile di FdI.