Tradito… dall’amore Evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata Arrestato in provincia di Latina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Lo scorso 2 novembre, i Carabinieri della Stazione di Itri (LT) hannoun cittadino albanese di 40 anni, residente nella stessa località, per il reato di evasione dagli arresti. L’operazione si colloca nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere. Circostanze dell’arresto L’uomo era già statoin precedenza dai Carabinieri per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per questo motivo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arrestisu disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, il 2 novembre, è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio senza autorizzazione, precisamente presso l’abitazione della sua. Ritorno agli arrestiIn seguito all’arresto, l’uomo è stato nuovamente condotto presso il proprio domicilio, dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.