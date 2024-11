Sport.quotidiano.net - Scelte obbligate per squalifiche e infortuni. Arena e Awua ancora out, Spal in difficoltà

Alla ripresa degli allenamenti, mister Dossena si è ritrovato a dover fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi. E considerando che domenica prossima contro il Pineto ladovrà pure rinunciare allo squalificato Bruscagin – appiedato per un turno dal giudice sportivo in seguito all’espulsione per doppia ammonizione rimediata sabato scorso sul campo della Ternana – la marcia di avvicinamento alla gara col Pineto non comincia esattamente nel migliore dei modi. L’unica buona notizia per il tecnico lodigiano è il recupero di Sottini, che si era fermato in maniera precauzionale nel corso del riscaldamento del match dello stadio Liberati. L’ex difensore del Cittadella è quindi da considerarsi abile e arruolato fin da subito, e considerando l’emergenza che coinvolge il pacchetto arretrato con tutta probabilità sarà chiamato a giocare dal primo minuto.