Rally "Il Ciocchetto". Aperte le iscrizioni

Fino a domenica 15 dicembre sonoleper la XXXIII edizione delIl, in programma dal 20 al 22 dicembre prossimi, che presenta tante importanti novità . Viene inserito un doppio shakedown al sabato, la prima tappa avrà di conseguenza solo tre passaggi sulle due prove speciali. Una di queste prove, con percorso inedito, sarà denominata "La Rosa". Con IlHistorictorna la gara riservata alle vetture storiche, non più inserite insieme alle moderne. Anche quest’anno, per l’edizione numero 33 dell’evento "inventato" da Maurizio Perissinot che, da queste parti, rimane nel cuore di organizzatori, sportivi e appassionati, O.S.E. Organization Sport Events propone una serie di novità , fedele a quella che era l’inventiva e la fantasia di "Icio" nel mettere insieme le gare.