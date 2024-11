Prodotti ittici importati irregolarmente da India e Senegal | sequestro di 70 tonnellate

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Proseguono i controlli al porto di Livorno suidella pesca provenienti dai paesi terzi e commercializzati in Italia. Due importanti operazioni, coordinate dalla Direzione marittima di Livorno al comando dell’ammiraglio Gaetano Angora, sono state eseguite la scorsa settimana tra la Toscana e le Marche e hanno visto impegnati i militari della Guardia costiera di Livorno, Venezia, Ancona e San Benedetto del Tronto, assieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) di Livorno in servizio al reparto antifrode. La stringente regolamentazione europea in tema di lotta alla pesca illegale prevede che tutti iprovenienti da paesi extra-Ue, prima di essere inseriti nel circuito commerciale di uno Stato membro, debbano essere sottoposti a una scrupolosa analisi della certificazione di cattura che attesti la legalità del pescato in conformità alle leggi internazionali, in mancanza della quale gli stessi sono banditi dal mercato europeo.