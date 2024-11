Ilfattoquotidiano.it - Ordina una pizza, poi rapina e accoltella il rider: fermato un 21enne vicino a Roma

Hato una, quindi quando ilè arrivato gli ha rubato il borsello e lo hato. Ora l’uomo, uncon precedenti specifici, è statodai carabinieri e si trova in carcere, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Velletri. Tutto è avvenuto nella tarda serata del 3 novembre, quando i carabinieri sono intervenuti a Torvaianica, frazione del comune sul litorale laziale, perché un 31enne,di una nota società di consegne di alimenti a domicilio, era statoto eto. È stato lo stessoa ricostruire ai militari dell’Arma quando era accaduto. La vittima ha spiegato che, una volta giunto per la consegna di un ordine, era stato derubato del borsello, contenente denaro contante e documenti personali e ferito con un’arma da taglio.