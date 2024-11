Secoloditalia.it - Non solo Elon, dal re di Wall Street al boss della Silicon Valley: ecco i nomi dell’arcipelago Trump

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Le attenzioni le ha catalizzate quasi tutte lui, il “supergenio”Musk, come lo ha definito Donaldnel corso dei ringraziamenti subito dopo la vittoria. Ma l’arcipelagoche ha sostenuto The Donald nella sua corsa alla riconquistaCasa Bianca annovera una larga schiera didi imprenditori, finanzieri e Ceo, molti anche, più o meno noti al di qua dell’Oceano, ma decisamente influenti ovunque. Personalità i cui endorsement si sono aggiunti, anche se con meno clamore da queste parti, a quelli di esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport come Kid Rock, Hulk Hogan, Jon Voight e Mel Gibson,per citarne alcuni. Robert F. Kennedy Jr dalla candidatura come indipendente all’appoggio aNel parterre spicca per notorietà Robert F. Kennedy Jr, nipote dell’ex presidente John Fitzgerald, che si era candidato come indipendente alla Casa Bianca, ma che poi si è ritirato invitando a votare