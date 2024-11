Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli? Pessimismo eccessivo, essere primi non è cosa da poco. Azzurri con tante motivazioni contro l’Inter

NM– Petrazzuolo, de Giovanni, Bruscolotti, Massimiliano Esposito, Montervino, Mandato e Mignano hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “Inter-? Mi aspetto una reazione, glisonocon merito ed hanno le qualità per affrontare chiunque” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Inter-? Mi auguro di vedere una squadra diversa ed una reazione d’orgoglio. Certo si gioca in trasferta, ma ilha già vinto lì col Milan e non è un risultato banale. Ilè primo con merito. Leao? E’ strano che Fonseca lo tenga in panchina.